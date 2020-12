Genoa-Milan, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Genoa-Milan, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca poco al fischio d'inizio di Genoa-Milan, match valido per la 12^ giornata di Serie A. I rossoneri vogliono rispedire indietro le inseguitrici, che hanno accorciato in classifica dopo il pareggio contro il Parma. Sarà la partita numero 105 nel massimo campionato: i precedenti sorridono ai rossoneri, in vantaggio con 51 successi contro i 20 del Grifone. A chiudere il bilancio 33 pareggi.