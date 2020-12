Genoa-Milan, ecco da quando manca la vittoria rossoblù contro il Diavolo

Genoa-Milan, il dato sulla vittoria rossoblù contro il Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Genoa-Milan, match valido per la 12^ giornata di Serie A, vedrà di fronte due squadre con ambizioni totalmente diverse. I padroni di casa, con soli 6 punti conquistati in 11 giornate, devono risalire presto la china per evitare spiacevoli sorprese in futuro. I rossoneri puntano a consolidare il primato in classifica. Lo stadio Marassi, negli ultimi anni, sta sorridendo spesso al Diavolo. É dall'ottobre 2016, infatti, che il Genoa non batte il Milan in un match casalingo di Serie A: anche in quel caso era un infrasettimanale e il Grifone si impose 3-0 (gol di Ninkovic, Kucka (autorete) e Pavoletti).