Genoa-Milan – Diavolo, quante trasferte da imbattuto: il dato / Serie A News

Genoa-Milan, il dato sulle trasferte rossonere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver perso due punti dall’Inter, al secondo posto in classifica, il Milan vuole ritornare alla vittoria contro il Genoa. Dopo i tre punti conquistati contro la Sampdoria 10 giorni fa, i rossoneri tornano di nuovo al Marassi e cercano l’ennesimo risultato utile in trasferta. Dati impressionanti per la squadra di Stefano Pioli lontano da San Siro: il Milan, infatti, arriva da sette successi consecutivi in trasferta in Serie A: solo una volta i rossoneri hanno vinto più gare fuori casa di fila nella competizione (nove tra il 1992 e il 1993). Piú in generale, era da marzo 1993 che il Milan non rimaneva imbattuto in almeno 18 trasferte consecutive in tutte le competizioni (20 gare esterne in quel caso). Ecco 10 curiosità su Genoa-Milan di stasera >>>