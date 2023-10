Genoa-Milan, la chiave della gara: completare l’opera | Serie A News

(fonte: acmilan.com) Ottobre continua e il calendario rossonero propone un nuovo appuntamento in trasferta in un ambiente decisamente caldo e appassionato. Dopo il muro giallo di Dortmund, infatti, il Milan dovrà fronteggiare l'ostacolo rappresentato dal neopromosso Genoa. E da un Ferraris pronto a sostenere incessantemente la squadra di Alberto Gilardino. La nostra 8ª giornata di Serie A precederà la seconda finestra stagionale per le nazionali. E raccogliere l'intera posta in palio ci permetterebbe di andare alla sosta forti, almeno, di un primo posto in coabitazione. Ci avviciniamo all'appuntamento dando un occhio, nel nostro Briefing , a tre spunti di riflessione dell'imminente Genoa-Milan.

COMPLETARE L'OPERA

Sono diversi i punti in comune tra le due squadre quando si guarda alla distribuzione dei gol segnati e subiti nelle prime sette giornate. Le squadre di Gilardino e Pioli si sono segnalate per l'efficacia realizzativa nella mezzora centrale di gioco. In cui sono state spesso in grado di concretizzare quanto creato in avvio. I 9 gol rossoneri sono il dato migliore in Serie A, il Genoa è nel gruppo delle quattro inseguitrici a quota cinque. Contraltare di questo dato è il rendimento di entrambe le squadre nei finali di gara. In cui sovente sono emerse le vulnerabilità di Grifone e Diavolo.