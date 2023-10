Genoa-Milan, la chiave della gara: cogliere l’attimo | Serie A News

(fonte: acmilan.com) Ottobre continua e il calendario rossonero propone un nuovo appuntamento in trasferta in un ambiente decisamente caldo e appassionato. Dopo il muro giallo di Dortmund, infatti, il Milan dovrà fronteggiare l'ostacolo rappresentato dal neopromosso Genoa. E da un Ferraris pronto a sostenere incessantemente la squadra di Alberto Gilardino. La nostra 8ª giornata di Serie A precederà la seconda finestra stagionale per le nazionali. E raccogliere l'intera posta in palio ci permetterebbe di andare alla sosta forti, almeno, di un primo posto in coabitazione. Ci avviciniamo all'appuntamento dando un occhio, nel nostro Briefing, a tre spunti di riflessione dell'imminente Genoa-Milan.