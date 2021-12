Genoa-Milan 0-3: ecco tutti i numeri della partita | Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha riportato di numeri della partita contro il Genoa, valida per l 15^ giornata di Serie A

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

Mancava dal 31 ottobre la vittoria in Serie A per il Milan di Stefano Pioli, e il successo è arrivato sul campo del Genoa di Andriy Shevchenko. Tre gol per tre punti, che riducono a una sola lunghezza la distanza dal Napoli capolista e allungano il margine di vantaggio sul 5° posto. Una vittoria importante, quella di Genova, che ha prodotto le seguenti statistiche:

1- Il Milan ha vinto una partita di campionato con almeno tre gol di scarto per la prima volta da Milan-Cagliari 4-1 dello scorso 29 agosto.

2- Il Milan è rimasto imbattuto per cinque trasferte di fila (4V, 1N) contro il Genoa in Serie A per la prima volta dal 2007. I rossoneri hanno segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro trasferte contro il Genoa in campionato: non succedeva dal periodo tra il 1932 e il 1935.

3- Prima di Junior Messias, l'ultimo giocatore brasiliano del Milan ad aver firmato almeno due gol in una trasferta di Serie A era stato Ronaldinho nel 2010 contro la Juventus. Per Messias è la terza doppietta realizzata in Serie A, la prima in una partita giocata in trasferta.

4- Presenza numero 200 di Franck Kessie con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

5- Zlatan Ibrahimovićha eguagliato Silvio Piola come miglior marcatore nella storia della Serie A, dopo aver compiuto i 38 anni (31 gol). Per Zlatan si è trattato del gol numero 153 nel campionato italiano, un totale che lo posiziona al 26° posto nella classifica di tutti i tempi.

6- Con 73 gol, l'attaccante svedese ha agganciato al 10° posto Filippo Inzaghi tra i migliori marcatori del Milan in Serie A.

7- Il numero 11 rossonero ha già segnato due gol su punizione diretta in questo campionato: non ne aveva realizzato alcuno da questa situazione di gioco nelle ultime due stagioni in rossonero.

8- Ibra è andato a bersaglio per quattro trasferte di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio. Inoltre, Zlatan è il rossonero che ha preso parte a più gol in questo campionato con sette: 6 reti e 1 assist.