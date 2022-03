Genoa-Empoli 0-0, ancora un pari per il Grifone | Serie A News

Finisce 0-0 il 'lunch match' della 28^ giornata della Serie A 2021-2022 tra Genoa ed Empoli. Grifone al sesto pari nelle ultime sei partite

Nel 'lunch match' domenicale della 28^ giornata della Serie A 2021-2022 , il Genoa non va oltre lo 0-0 contro l' Empoli tra le mura amiche dello stadio 'Luigi Ferraris'. A 'Marassi', quindi, è arrivato il sesto pareggio nelle ultime sei gare per il Grifone, tutti punti conquistati sotto la gestione del tedesco Alexander Blessin .

La migliore chance dei rossoblu, in Genoa-Empoli, è stata una traversa centrata da Manolo Portanova al 55': sul tiro del centrocampista dei liguri bravo Guglielmo Vicario a deviare la sfera. Empoli, invece, pericoloso in avvio con Nedim Bajrami . Il Genoa avrebbe potuto segnare anche con Leo Skiri Østigård , ma il suo colpo di testa viene salvato sulla linea da Kristjan Asllani .

Nella ripresa dentro anche Mattia Destro per i padroni di casa, ma è Filippo Bandinelli a sfiorare il colpaccio. Alla fine un pareggio a reti bianche che va meglio all'Empoli, per la sua classifica, rispetto che al Genoa. I rossoblu di Blessin, infatti, restano a 8 lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o diretta streaming >>>