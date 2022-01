Genoa, l’addio di Shevchenko: “Salvate la Serie A per i tifosi”

Andriy Shevchenko, esonerato dal Genoa, ha voluto salutare i tifosi rossoblu nonostante la sua esperienza in panchina sia stata negativa

Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan , è stato esonerato dall'incarico di tecnico del Genoa , a poche ore dalla sconfitta, 1-3 , in Coppa Italia rimediata proprio a 'San Siro' contro i rossoneri. Sheva, attraverso 'repubblica.it', ha voluto salutare la squadra rossoblu ed i suoi tifosi con questo messaggio qui di seguito.

"In questi due mesi, col mio staff, abbiamo dato tutto quello che potevamo. L'essenziale nella vita è potersi guardare allo specchio la sera e io so di poterlo fare - ha detto Shevchenko dando il suo addio al mondo Genoa -. Prima di lasciarvi vi dico una cosa importante sulla maglia che indossate. Io sono un allenatore giovane, ma qualcosa nel calcio ho fatto e nella mia carriera ho visto da dentro tantissimi stadi, in tutte le parti del mondo. Però uno stadio come il 'Ferraris' non l'avevo mai vissuto prima: è straordinario, perché sono straordinari i tifosi del Genoa".