Flop 20 della Serie A: tra i peggiori c’è anche un rossonero, ecco chi è

L’esterno brasiliano, arrivato in estate per rafforzare la fascia destra del Milan, non è riuscito finora a convincere. Il suo rendimento si è rivelato molto al di sotto di quanto ci si aspettava. Le difficoltà in fase difensiva, unite a una scarsa incisività in avanti, hanno spesso portato Sergio Conceicao a rivedere le sue scelte tattiche, alternandolo con altri interpreti nel ruolo.