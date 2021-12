Fiorentina-Sassuolo 2-2, reti per Scamacca e Vlahovic | Serie A News

Nel 'lunch match' della 18^ giornata di Serie A, 2-2 al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo. In gol i bomber Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic

Primo tempo di marca neroverde, con le reti siglate da Gianluca Scamacca ( 32' ) e Davide Frattesi ( 37' ). Un uno-due che sembrava aver indirizzato la sfida sui binari più congeniali agli ospiti. In dieci minuti della ripresa, però, prima Dusan Vlahovic ( 51' ) poi Lucas Torreira ( 61' ) hanno perfezionato la rimonta dei padroni di casa, parzialmente riuscita, ma comunque buona per proseguire nel trend positivo di risultati.

Scamacca e Vlahovic, dunque, in rete in Fiorentina-Sassuolo. Per il bomber serbo, in particolare, si è trattato del gol numero 33 nell'anno solare 2021 in Serie A: raggiunto, in questa speciale graduatoria, Cristiano Ronaldo, che ne aveva segnati lo stesso quantitativo con la Juventus nel 2020.