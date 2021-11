Fiorentina, Nastasic salterà la partita di sabato contro il Milan | News

Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina comunica l'indisponibilità di Matija Nastasic: salterà la partita contro il Milan

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Matija Nastasic, in data odierna, è stato sottoposto ad ulteriori controlli che hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni.

Al netto di questi esami il difensore serbo difficilmente, per non dire in modo impossibile, sarà della sfida di sabato sera contro il Milan.