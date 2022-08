Fiorentina-Napoli 0-0, sei squadre in vetta alla Serie A: c’è il Milan

Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro la Fiorentina nella partita valida per la 3^ giornata di Serie A. Milan e altre cinque squadre in testa

Dopo le ultime partite andate in scena questa sera è andata in archivio la 3^ giornata di Serie A. C'era attesa nello scoprire il risultato del Napoli, unica squadra con la possibilità di viaggiare in testa alla classifica a punteggio pieno. E invece no. La squadra di Luciano Spalletti non è andata oltre lo 0-0 contro la Fiorentina: nessuna mini fuga, dunque, ma una feroce bagarre in vetta alla classifica, che vede ben sei squadre a sette punti.