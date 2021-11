Fiorentina-Milan, Venuti: “Nelle difficoltà uscirà fuori il meglio”

Venuti, giocatore viola, ha parlato a DAZN prima di Fiorentina-Milan dello stadio Artemio Franchi: ecco le sue dichiarazioni.

Il giocatore viola Lorenzo Venuti ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Fiorentina-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Credo che nelle difficoltà come oggi, se difficoltà si possono chiamare perché credo nel gruppo e in tutte le componenti, escono le qualità proprio del gruppo. Dando tutti il massimo per vincere la partita. Credo che al di là di ciò che chiede Italiano a me o singolarmente, è la mentalità che ha messo nella squadra. Ci alleniamo molto bene e ognuno di noi, qualsiasi sia il ruolo, sa perfettamente cosa deve fare. Ogni componente sa fare più ruoli".