Fiorentina-Milan, Tatarusanu ex della partita: i numeri con la viola

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha giocato per tre stagioni con la maglia della Fiorentina. Ecco i numeri viola del romeno

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, match valido per la 13^ giornata di Serie A. I pali rossoneri saranno difesi da Ciprian Tatarusanu, ex della partita. Il romeno ha giocato per tre stagioni con la Fiorentina, collezionando le sue prime 81 presenze in Serie A. Altro ex, che questa sera non sarà a disposizione causa infortunio, è Ante Rebic. Le prime otto presenze in Serie A del croato sono arrivate proprio con la maglia della Fiorentina, tra il 2013 e il 2015; in campionato, con i viola, il numero 12 rossonero ha anche segnato due reti, entrambe realizzate al Franchi di Firenze. Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in diretta streaming >>>