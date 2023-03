Fiorentina-Milan, squalifica ufficiale di Krunic e Leao | Serie A News

Rade Krunic e Rafael Leao, giocatori del Milan, squalificati ufficialmente per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A. Mancheranno a Firenze

Il Giudice Sportivo di Serie A ha comunicato la squalifica ufficiale di Rade Krunic e Rafael Leao per un turno di campionato. Entrambi, dunque, come previsto, salteranno Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma sabato 4 marzo, alle ore 20:45, allo stadio 'Franchi' di Firenze.