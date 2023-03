Fiorentina-Milan, Pioli: “Pessimo primo tempo. Tottenham? Saremo pronti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se il Milan è nel calderone: "Se per la classifica sì, certo. Sono d'accordo con quello che ha detto Billy, abbiamo preparato la partita come se fosse importante. La Fiorentina ha fatto meglio di noi nel primo tempo, per qualità energia. Non abbiamo vinto duelli, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto occasioni per pareggiare. Nel primo tempo ha penalizzato la nostra prestazione".

Se c'era il pensiero al Tottenham: "No, la Fiorentina ha giocato meglio di noi. Ma non perché pensavamo al Tottenham, non abbiamo preparato la partita con questa idea qua. E' uno stop che non volevamo, non abbiamo messo in campo la prestazione messo contro l'Atalanta".

Sul Milan diverso contro il Tottenham: "Perché sarà una partita diversa, sarà una partita da dentro o fuori. Non conta la prestazione di stasera, così come per il Tottenham che arriva da due sconfitte. Sarà una partita importante per entrambe, il Milan sarà pronto".

Sul ricordo di Astori: "E' chiaro che per me, intimamente, è sempre una partita particolare. Ho saluto Bruno, il fratello di Davide... Il pubblico sa tutto quello che è successo e quanto era bello Davide".

Sul Milan che fatica in trasferta: "E' un dato che ci penalizza molto. E' strano per i numeri che abbiamo sempre avuto non vincere qualche partita in più in trasferta. Abbiamo le qualità per fare meglio di stasera".

Sui tanti lanci visti nella partita: "Credo che abbiamo corso tanto, ma non bene. Non siamo stati compatti per fare una pressione su di loro, questo non ci ha permesso di arrivare prima sui duelli".

Su De Ketelaere: "Ha fatto delle buone cose però è chiaro che quando la manovra non è continua e propositiva anche per gli attaccanti diventa difficile trovare spazi e inserimenti. Stasera tutta la squadra poteva fare di più come movimento senza palla e superare la pressione. Nel primo tempo è stato molto forte, nel secondo abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare".

Se ha in mente l squadra anti Tottenham: "Si, più o meno sì. Poi vediamo anche come staranno i giocatori. Bennacer è rientrato dopo un mese, ha fatto discretamente bene. Ci sono situazioni da analizzare, ma chiunque sarà pronto. Sarà una partita diversa, sia per le posizioni del Tottenham sia per il nostro modo di giocare". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

