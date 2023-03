Fiorentina-Milan, Pioli: “Meglio loro. Non avevamo la testa al Tottenham”

Su cosa non è andato oggi : "Non mi è piaciuto il primo tempo. La Fiorentina è stata più intensa, più qualitativa di noi nelle scelte e nelle giocate. Arrivava prima sulle seconde palle. È stato un primo tempo difficile. E' cominciato male anche il secondo tempo. Il rigore ci ha dato un po' la sveglia. Peccato per le due occasioni sprecate con Theo Hernández e Olivier Giroud. Ma la Fiorentina ha fatto meglio di noi. Abbiamo corso tanto, ma non benissimo. Non siamo stati compatti, siamo arrivati in ritardo rispetto ai nostri avversari. Così è diventato difficile".

Sul Milan con la testa alla Champions League: "A ottobre e novembre venivamo da un martedì a Zagabria, nel mezzo la partita di Torino, poi il match contro il Salisburgo. E' stato difficile per noi. Oggi non era così, sono molto onesto. Volevo rinsaldare il nostro momento positivo. Sappiamo quanto abbiamo faticato per uscire dal momento negativo. Non ho parlato con i giocatori del Tottenham. Poi ho fatto cambi per far rifiatare giocatori. Ismaël Bennacer non giocava da un mese, Olivier Giroud sta giocando tanto e ha bisogno di rifiatare. Mercoledì faremo un'altra partita, ma anche perché l'avversario sarà diverso, lo conosciamo già e ci prepareremo al meglio. Ma oggi non è che non abbiamo fatto la prestazione perché pensavamo al Tottenham. Anche in settimana non erano mancate attenzione e concentrazione. Non abbiamo messo in campo la nostra consueta energia, forza e convinzione. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma potevamo farlo prima".