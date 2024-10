Fiorentina-Milan: numeri, statistiche e dove vederla. Ecco tutte le info

"La continuità è importante in questa fase della stagione" - le parole di Mister Fonseca in conferenza stampa. "Giocare a Firenze è sempre difficile, loro sono un'ottima squadra ma siamo pronti per fare una grande partita. Sarà una gara complicata, loro hanno qualità e sono aggressivi. Sarà un test importante, dobbiamo dare continuità a quanto fatto di recente in campionato".

QUI FIORENTINA — Periodo positivo per i viola di Palladino. Giovedì è arrivato un successo casalingo - 2-0 sui The New Saints - nell'esordio stagionale nella fase campionato di Conference League, mentre nelle ultime due uscite di Serie A i toscani hanno raccolto una vittoria (2-1 sulla Lazio) e un pari (0-0 a Empoli). La Fiorentina ha recuperato giocatori importanti, Guðmundsson su tutti, e integrato a dovere i nuovi acquisti, tra cui l'ex rossonero Adli - in gol contro i gallesi in un impegno che ha permesso di ruotare diversi uomini. Assente Mandragora, da valutare Pongračić. I dubbi principali restano in difesa dove Ranieri è in ballottaggio con Biraghi; davanti Guðmundsson e Colpani dietro Kean.

"Sarà una grande sfida, siamo pronti e carichi", così Raffaele Palladino alla vigilia. "Dovremo fare una partita perfetta, affrontiamo una grande squadra con ottime individualità. Loro sono in salute, hanno cambiato sistema di gioco in queste settimane e noi dovremo essere bravi a limitare le loro qualità".

I NUMERI PRE PARTITA DI FIORENTINA-MILAN —

Fiorentina e Milan hanno pareggiato solo uno dei precedenti 13 confronti in Serie A (il 22 febbraio 2020, 1-1 al Franchi), con i rossoneri che hanno ottenuto esattamente il doppio dei successi viola nel periodo: otto a quattro.

Il Milan (11) ha conquistato più di 10 punti dopo le prime sei gare giocate in Serie A per la quinta stagione consecutiva: tante volte quante nelle precedenti 15 stagioni disputate nel torneo.

Grazie ai 14 gol segnati in questa Serie A (2.3 in media a partita), il Milan vanta il miglior attacco del torneo dopo le prime sei giornate: i rossoneri hanno realizzato esattamente il doppio delle reti della Fiorentina (sette) in questo campionato.

Il Milan conta già nove marcatori differenti in questa Serie A, più di qualunque altra squadra nel torneo – in generale, nessuna formazione ne conta di più nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 (a quota nove anche altre sei squadre).

Milan e Fiorentina (51 entrambe) sono due delle tre squadre che hanno completato il maggior numero di dribbling nelle prime sei giornate di questa Serie A, dietro solo alla Lazio (53).

DOVE GUARDARE FIORENTINA-MILAN — In Italia, Fiorentina-Milan verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Fonseca. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Luca Pairetto sarà il direttore di gara di Fiorentina-Milan, gara numero 124 nella massima divisione italiana per l'esperto fischietto della sezione di Nichelino. Dieci i precedenti con i rossoneri, l'ultimo risalente al 3-2 in casa del Frosinone dello scorso febbraio. Ad accompagnarlo gli assistenti Rossi e Cecco, insieme al quarto ufficiale Rapuano. Sozza al VAR, assistito da Abisso.

La 7ª giornata di Serie A si è aperta venerdì 4 ottobre con Napoli-Como 3-1 ed Hellas Verona-Venezia 2-1. Sabato 5 spazio a Udinese-Lecce 1-0, Atalanta-Genoa 5-1 e Inter-Torino 3-2. Cinque gli appuntamenti in programma domenica 6: Juventus-Cagliari alle 12.30, Bologna-Parma e Lazio-Empoli alle 15.00, Monza-Roma alle 18.00 e in chiusura Fiorentina-Milan alle 20.45.

Questa l'attuale classifica: Napoli* 16; Inter* 14; Udinese* 13; Juventus* 12; Milan e Torino* 11; Empoli, Lazio e Atalanta* 10; Roma e Hellas Verona* 9; Como* 8; Fiorentina e Bologna 7; Parma, Cagliari, Genoa* e Lecce* 5; Venezia* 4; Monza 3. (* una gara in più) LEGGI ANCHE: Milan, bordate a Leao e Moncada. Mercato, idea a sorpresa. Addio Maldini? C'entra Furlani