Fiorentina-Milan, Italiano: “Prestazione di qualità, vittoria meritata”

Vincenzo Italiano, tecnico viola, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Vincenzo Italiano, tecnico viola, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è la Fiorentina più bella della stagione: "Finalmente una gara del genere, grande qualità contro una squadra in netta crescita come il Milan che non ti dà riferimenti. Sono felice, i ragazzi hanno sfoderato una prestazione di attenzione, qualità. Dopo il gol abbiamo avuto un quarto d'ora di panico, ma i ragazzi sono stati applicati. Vittoria meritata".

Su quel quarto d'ora di difficoltà: "Abbiamo difeso su tre-quattro corner, non riuscivamo a venire fuori nella metà campo. Così ci abbiamo perso partite, come contro il Bologna. Abbiamo difeso bene, tutti attaccati agli uomini. Oggi è andata bene però ci sta anche soffrire in una partita, lavorare dentro la metà campo, oggi l'abbiamo fatto bene".

Sull'impegno nelle coppe: "Credo che tutti abbiamo voluto tutti questa coppa, prima superando il play off e poi ad opporci ai nostri avversari. Vogliamo andare avanti, stiamo coinvolgendo tutti, stiamo dando disponibilità. In pochi giorni tutti sanno che ogni partita c'è spazio e si può rotare. Questo sta pagando, ultimamente stiamo riuscendo a coinvolgere tutti e fare prestazioni tutti, gli attaccanti stanno iniziando a fare gol. E' bello quando qualcuno subentra e fa gol, come Jovic oggi. Se questa è la mentalità possiamo fare bene, l'unico problema è non avere giorni per preparare bene le partite. Ma quando ci fai l'abitudine si può fare".

Sulla concretezza in fase d'attacco: "Io credo che in tantissime partite abbiamo calciato molte volte verso la porta ma mai con precisione, concretezza e la voglia di vincere la partita. Spesso ci è andata male, abbiamo perso partite che non meritavamo. Spesso quando ti ritrovi negli ultimi 16 metri puoi essere decisivo con gli assist, siamo maturati da questo punto di vista. Queste cinque partite abbiamo fatto edere che gli attaccanti sanno fare gol. Era un periodo che ci stavamo preoccupando, ma hanno trovato l'ispirazione nelle ultime settimane".

Su Dodo: "Dodo è arrivato dopo nove mesi di inattività, allenandosi con una squadra vicino casa sua. Chiaramente quand oti alleni da solo non sei alla pari con gli altri. E' arrivato in grossa difficoltà fisica, stava perdendo fiducia ma qui noi l'abbiamo voluto tutti e l'abbiamo aspettato. Sta tirando prestazioni di altissimo livello. Le difficoltà iniziali ci hanno un po' penalizzato, adesso stanno crescendo un po' tutti e mi auguro di averli tutti al 100% in questi ultimi tre mesi".

Sull'atmosfera di oggi: "Bellissima atmosfera. Devo dire che in casa abbiamo avuto sempre una presenza numerosa, la gente non ci ha mai abbondonato. L'abbiamo un po' delusa, ma oggi abbiamo ripagato le 40mila presenze con una prestazione superlativa. Mi auguro che sia una spinta per finire un campionato pieno di impegni".

