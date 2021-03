Fiorentina-Milan, il ‘Franchi’ porta bene a Calhanoglu: i numeri / News

Manca poco al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan che andrà di scena al 'Franchi'. Uno stadio che porta bene ad Hakan Calhanoglu. I numeri

Manca poco al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan che andrà di scena al 'Franchi'. Uno stadio che porta bene ad Hakan Calhanoglu. Escludendo il Meazza, infatti, l'Artemio Franchi di Firenze è lo stadio dove il turco ha segnato più gol in Serie A: 2 reti in 3 partite giocate nell'impianto viola. La Fiorentina è anche la squadra contro cui il fantasista turco ha segnato più reti nel campionato italiano (3). Non sai dove vedere il match? Ecco la nostra guida tv