Fiorentina-Milan, Eysseric polemizza contro Guida. Ecco il post | News

Polemiche dopo Fiorentina-Milan: Valentin Eysseric, calciatore della viola, ha pubblicato un post polemico contro Guida

Fiorentina-Milan non è ancora terminata. Valentin Eysseric, calciatore della viola, ha pubblicato una storia polemica nei confronti dell'arbitro Guida. Il francese ha messo in evidenza una foto in cui vuole segnalare l'eventuale fallo di Ibrahimovic su Pezzella prima del gol dello svedese. Il tutto accompagnato dalla scritta: "Vergognoso". Ora cosa farà la Procura Federale? Ricordiamo che quest'ultima ha aperto un'inchiesta dopo che TheoHernandez aveva pubblicato un emoji contro Pasqua, l'arbitro di Milan-Napoli.