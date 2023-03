Fiorentina-Milan, Dodo: “Oggi ho fatto proprio un assist bello a Jovic”

Dodo, difensore viola, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta allo stadio 'Franchi' di Firenze. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "La nostra squadra ha giocatori fortissimi, da Nazionale. Dobbiamo giocare sempre così, non soltanto come abbiamo fatto contro il Milan, ma dobbiamo farlo anche contro Inter e Juventus. Questa settimana ci siamo allenati bene, ogni giorno, per questa partita. Sapevamo che era una partita 'brutta', ma che avremmo potuto vincerla. Stavo aspettando di aiutare la squadra con un assist e oggi l'ho fatto bello per Luka Jović. Il mister mi dice sempre di fare assist per quello l'ho abbracciato dopo il gol. Sempre, in questa settimana, in allenamento, abbiamo guardato dei balletti per festeggiare ed oggi abbiamo potuto farne uno. Il mio preferito è quello di Neymar". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>