Fiorentina-Milan, dieci curiosità sulla partita dell’Artemio Franchi | News

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale 10 curiosità sulla partita di questa sera allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com)

Per avvicinarsi bene a Fiorentina-Milan bisogna conoscere l'avversario e preparare la propria strategia dando anche un occhio alle statistiche legate alla sfida. Ecco, allora, le principali curiosità verso la trasferta del Franchi:

SCONTRI DIRETTI

1- Solo contro la Roma (77), il Milan ha vinto più partite di Serie A che contro la Fiorentina (74). Inoltre, quella viola è la formazione contro la quale i rossoneri hanno segnato più reti nella massima serie (253).

2- Il Milan ha perso solo due delle ultime undici sfide di Serie A contro la Fiorentina: tre pari e sei successi, inclusi gli ultimi due.

PRECEDENTI AL FRANCHI

3- Sono 81 i precedenti tra Fiorentina e Milan allo stadio Franchi: 31 vittorie per i viola contro i 26 dei rossoneri (24 pareggi). In generale è il 163º Fiorentina-Milan in Serie A: ampiamente avanti il Diavolo con 74 successi a 44 (44 anche i pareggi).

STATO DI FORMA

4- Il Milan potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a vincere sedici trasferte in un singolo anno solare (dopo le 18 del Napoli nel 2017), al momento è a pari con i quindici successi fuori casa della Juve nel 2018.

STATISTICHE GENERALI

5- Questa sfida vede affrontarsi una delle due squadre a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e una delle due che non ne ha guadagnato nessuno una volta sotto nel punteggio (Fiorentina). Nello specifico, i rossoneri sono la squadra rimasta per più minuti in vantaggio in questa Serie A (544, almeno 40 più di qualsiasi altra).

6- Nessuna squadra ha segnato più gol del Milan da fuori area in questa Serie A (cinque, come Spezia e Verona), tuttavia la Fiorentina non ha ancora subito gol dalla distanza finora in campionato.

FOCUS GIOCATORI

7- Zlatan Ibrahimović ha segnato nove gol contro la Fiorentina in Serie A: con un gol potrebbe diventare il 24° giocatore nella storia della Serie A in doppia cifra di gol contro quattro differenti squadre nella competizione (con Roma, Palermo e Parma), e il secondo in attività dopo Fabio Quagliarella.

8- Franck Kessie ha preso parte a tre gol nelle ultime due partite contro la Fiorentina in Serie A (una rete su rigore e due assist).

9- Le prime otto presenze in Serie A di Ante Rebić sono arrivate con la maglia della Fiorentina, tra il 2013 e il 2015; in campionato, con i viola, il croato ha anche segnato due reti, entrambe realizzate al Franchi di Firenze. Altro ex: Ciprian Tătărușanu ha giocato per tre stagioni con la Fiorentina, collezionando le sue prime 81 presenze in Serie A.

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli ha perso solo una delle ultime otto gare da allenatore in Serie A contro la Fiorentina (6V, 1N). L'attuale tecnico rossonero ha allenato la viola per 69 volte in Serie A (24V, 24N, 21P). Pioli ha pareggiato soltanto uno degli ultimi quindici match da allenatore in Serie A contro la Fiorentina (8V, 6P), 1-1 proprio con il Milan nel febbraio 2020.