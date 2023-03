Fiorentina-Milan, le curiosità del match del Franchi | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le curiosità della partita di questa sera contro la Fiorentina

(fonte acmilan.com) - I rossoneri di Mister Pioli - ex della sfida - si avvicinano con entusiasmo e concentrazione massima alla sempre insidiosa trasferta di Firenze. Al Franchi, il Milan sarà ospite dei viola di Italiano nella 25ª giornata di Serie A e alla vigilia del match, in programma sabato 4 marzo alle 20.45, presentiamo alcune curiosità e statistiche su Fiorentina-Milan:

TRA STORIA E PRECEDENTI

La Fiorentina è la squadra contro cui il Milan ha segnato più gol nella sua storia in Serie A (259). In aggiunta, i rossoneri hanno vinto 76 delle 165 sfide contro i viola nel torneo, solo contro la Roma (78) hanno ottenuto più successi nella competizione. La Fiorentina ha subito esattamente tre reti in ciascuna delle ultime due gare casalinghe contro il Milan nel massimo torneo e solo una volta ha incassato più di due marcature per più partite interne di fila contro una singola avversaria: tra il 1956 e il 1959, sempre contro i rossoneri. Il Diavolo ha vinto inoltre ben sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina giocate nel girone di ritorno in campionato, un pareggio completa il quadro. Infine, i rossoneri vanno in rete da otto partite consecutive contro i viola in Serie A e soltanto una volta hanno registrato una striscia più lunga contro i prossimi avversari: 10 di fila tra il 1947 e il 1951.

CARATTERISTICHE A CONFRONTO

Fiorentina (387) e Milan (351) sono due delle quattro squadre che hanno effettuato più tiri nel campionato in corso, e due delle quattro squadre che hanno registrato il maggior numero di attacchi diretti - 64 i rossoneri, 45 i viola. In questa Serie A, inoltre, nessuna formazione ha segnato più gol in seguito a un recupero offensivo rispetto al Milan: cinque (come il Napoli), mentre la Fiorentina è una delle uniche due squadre a non aver ancora trovato la rete da questa situazione di gioco (insieme al Monza). Fiorentina (10.3) e Milan (11.1) sono le due squadre che pressano maggiormente in termini di PPDA - rapporto tra passaggi avversari fuori dal proprio terzo difensivo e numero di azioni difensive effettuate fuori dal terzo difensivo - nel torneo.

ATTESA PER IBRA

La Fiorentina è, al pari della Roma, la vittima preferita di Zlatan Ibrahimović in Serie A (11 centri). Con una rete nella sfida del Franchi, lo svedese diventerebbe inoltre il marcatore più anziano nella storia della competizione (41 anni e 152 giorni), superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007). Sarà sufficiente una presenza, invece, e quella rossonera diventerà la squadra con cui Zlatan ha giocato più partite in campionato in carriera (al momento è a quota 122, come con il Paris Saint-Germain). Ibrahimović (155) è, per di più, vicino ad eguagliare Roberto Mancini, Luigi Riva e Filippo Inzaghi (156) - in 21ª posizione - tra i giocatori con più reti segnate nella storia della Serie A.

STATO DI FORMA E SINGOLI ROSSONERI

Considerando tutte le competizioni, il Milan ha vinto le ultime quattro partite senza subire gol; soltanto quattro volte nella sua storia la squadra rossonera ha infilato cinque vittorie di fila collezionando un clean sheet: nel 1964, nel 2003, nel 2017 e più recentemente nel 2018 con Gennaro Gattuso. Pierre Kalulu è l'unico giocatore del Milan ad essere sceso in campo in tutti e 33 gli incontri stagionali dei rossoneri; in generale nessun difensore di Serie A è stato impiegato più volte (33 presenze anche per Marušić, Danilo e Mancini). Theo Hernández è invece il giocatore che ha percorso più metri con movimento palla al piede in questo torneo: ben 4079. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Junior Messias è andato a segno nelle sue ultime due presenze di campionato e non ha mai trovato il gol in più gare di fila in Serie A.

TECNICI SENZA PARI

L'attuale tecnico rossonero è rimasto imbattuto in 11 delle 18 sfide da allenatore contro la Fiorentina in Serie A (10V, 1N), e in particolare ha vinto quattro delle ultime cinque gare. Nessun pareggio negli ultimi cinque incontri da allenatori tra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano in massima serie: tre successi per il primo, due per il secondo.

