Fiorentina-Milan, Commisso: “Oggi Astori ci ha aiutato a vincere”

Sul ricordo di Davide Astori: "Io non ero qui. Ho pochissimi ricordi. Stasera avevo vicino a me il fratello di Davide, nella tribuna dove sto io. Mi dispiace per Davide, ha fatto tanto per la Fiorentina e per lo spirito fiorentino. Questa partita è dedicata a lui. Oggi c'era anche lui in campo: ci ha aiutato a battere una grandissima squadra come il Milan". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>