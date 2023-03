Fiorentina, i convocati di Italiano per il match contro il Milan | Serie A News

Domani sera, alle 20.45, la Fiorentina ospiterà al 'Franchi' il Milan di Pioli. La partita sarà valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A, con le due squadre che battaglieranno per ottenere i tre punti. Attraverso il proprio profilo Twitter, la Fiorentina ha reso nota la lista dei calciatori convocati da Vincenzo Italiano per la gara di domani contro i rossoneri di Stefano Pioli. Come annunciato alla vigilia, non ci sarà per infortunio Terzic, mentre recupera Milenkovic. Ecco, di seguito, la lista completa. Milan, accordo con CAA-Icon per il nuovo stadio. E spunta un sondaggio...