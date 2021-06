Fiorentina, clamoroso: possibile divorzio anticipato con Gattuso | News

Incredibile in casa Fiorentina: Gennaro Gattuso, nuovo allenatore dei viola, potrebbe lasciare anticipatamente Firenze: ecco il motivo

Ufficializzato solamente poche settimane fa sulla panchina della Fiorentina, Gennaro Gattuso potrebbe lasciare anticipatamente i viola. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha spiegato le possibili cause di un divorzio anticipato tra l'allenatore calabrese e il club presieduto da Rocco Commisso. Queste le sue parole. "Alta tensione tra le parti nata da un rapporto oggi ai minimi termini con Jorge Mendes, che è l'agente di Rino Gattuso oltre che di Oliveira, Corona e Guedes. La Fiorentina non accetta le condizioni che Mendes aveva messo per determinati trasferimenti come tempistiche e cifre molto alte per giocatori di età non più giovanissima. Questo ha reso nelle ultime ore i rapporti tra la Fiorentina e Mendes molto difficili e ciò sta influenzando molto il rapporto tra Gattuso e la Fiorentina. C'è una fase di grande freddezza tra le parti e tensione. Lo scenario è doppio. Lo scenario A è di comporre questa frattura, mentre quello B, non da escludere, è di un divorzio ancora prima di cominciare. Va tenuta l'ipotesi che Gattuso e la Fiorentina si dicano addio prima di cominciare la stagione".