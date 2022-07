FIGC, approvata la richiesta della Lega Serie A: panchina più lunga

Durante il consiglio FIGC odierno è stata approvata la richiesta della Lega Serie A per l'allargamento della panchina da 12 a 15 elementi. Una decisione che dà seguito alla conferma, in via ufficiale e permanente, delle 5 sostituzioni in tre slot approvata qualche settimana fa. Un'altra novità, dunque, nella prossima stagione. I tecnici delle squadre di Serie avranno a disposizione più scelte in panchina per cambiare le sorti di un match. Le top news di oggi sul Milan: si avvicina De Ketelaere, Daniel Maldini verso il Verona >>>