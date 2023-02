La favoletta del Napoli miracoloso che spende poco sul mercato | News

Il Napoli sembra destinato a vincere lo scudetto: a dispetto di quanto si dica da un po' di tempo, gli azzurri hanno speso tanto sul mercato

Enrico Ianuario

Premessa: il Napoli è primo in classifica e qualora dovesse vincere lo scudetto sarebbe senza ombra di dubbio più che meritato. La squadra di Spalletti, alla 23esima giornata, è distante 15 punti dall'Inter seconda in classifica. Una distanza abissale tra le prime due della classe, con i partenopei che hanno conosciuto il sapore amaro della sconfitta in una sola occasione durante questo campionato. Di fianco ai risultati ottenuti sul campo, ciò che negli ultimi mesi è passato per buono è il fatto di aver speso poco sul mercato e aver costruito ugualmente una rosa competitiva. In realtà questa sarebbe una favola bella e buona, quando invece le cose non stanno esattamente proprio in questo modo.

Il Napoli, in realtà, negli ultimi tre anni ha speso tanto quanto ha speso il Milan in quest'arco di tempo, vale a dire circa 173 milioni di euro. Basti pensare ad alcuni calciatori pagati mica poco come Osimhen (circa 75 milioni di euro), Lozano (circa 45) e Meret (circa26), ma a questa lista se ne possono aggiungere tanti altri che stanno contribuendo, e che hanno contribuito nelle precedenti due stagioni, alle fortune della squadra presieduta da Aurelio De Laurentiis.

Dunque sfatiamo un mito che non ha motivo di esistere: il Napoli ha speso, e pure tanto, per provare a vincere uno scudetto che manca dal lontano 1990 e per competere ad altissimi livelli nell'Europa che conta. Continuando a confrontare gli azzurri e il Milan sul mercato, c'è una differenza tra le due società. Il Napoli è stato molto più bravo, rispetto ai rossoneri, nel saper fare mercato in uscita. Come si può ben ricordare, il Milan ha perso negli ultimi anni calciatori che avrebbero potuto far incassare al Diavolo qualcosa come 200 milioni di euro. Cosa che non si è verificata in quanto gente come Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli sono andati via a parametro zero, mentre altri hanno fruttato poco alle casse rossonere (esempio Suso e Cutrone tra gli altri).

Non si può far altro che i complimenti al Napoli, sia per quanto sta facendo vedere in campo sia per come operato nel mercato. E proprio dal Napoli, in questo momento, il Milan deve imparare ad operare in uscita. Si può vincere anche vendendo, e la squadra di De Laurentiis lo sta dimostrando. Del resto sono di questa estate gli addii di gente del calibro di Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne (solo per citarne alcuni), ma che sono stati rimpiazzati da calciatori che si stanno rivelando più utili del previsto. Mercato Milan, piace Ferguson: la richiesta del Bologna >>>

