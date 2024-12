Ex Milan – Gasperini esalta De Ketelaere: “Lui è il cuore della squadra”

L’Atalanta festeggia il Natale con una vittoria sofferta ma fondamentale contro l’Empoli, grazie a un gol nel finale di Charles De Ketelaere, ex Milan, che regala i tre punti alla squadra di Gian Piero Gasperini. “Il 3-2 di De Ketelaere non è una stella caduta dal cielo, l’ha cercato e voluto con determinazione”, ha commentato il tecnico nerazzurro, soddisfatto per aver mantenuto la testa della classifica in solitario. La partita non è stata semplice, con l’Atalanta che ha dovuto superare diverse difficoltà, tra cui il gol subito a freddo su una rimessa laterale e il rigore che ha complicato la rimonta. Non sono mancati i momenti critici, come la serata poco felice di Ademola Lookman e l’uscita anticipata di Mateo Retegui, che avrebbero potuto segnare l’inizio di una serata difficile.