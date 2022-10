Empoli-Milan, Tonali: “Rimessa furba? C’è l’arbitro che dovrebbe fermarmi”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' dopo Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi al 'Castellani'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla rimessa 'furba': "Si, ci sta perché ero lì, il mister mi ha dato la palla in mano e Rafa ha fatto movimento. Non guardo la posizione della palla, c'è l'arbitro che nel caso mi ferma. Queste sono cose che devi fare al momento, poi quello che viene viene. Il gol è nato da questa rimessa furba, era quello che dovevo fare in quel momento. Ho fatto bene così, era la cosa giusta da fare, punto".

Sulla fascia di capitano: "Preferivo non indossarla oggi perché dopo l'infortunio di Davide e di Simon non volevo indossarla così, non è la cosa più bella di oggi. Abbiamo vinto, ma dispiace per i tre infortuni".

Se ha un difetto: "Beh, speriamo di togliere il difetto di non segnare. Va migliorato giocando, non c'è allenamento per questo. Anche oggi ho fatto una buona partita insieme a Isma, abbiamo giocato compatti davanti la difesa. Facciamo quello che ci chiede il mister".