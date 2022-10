Empoli-Milan, Pioli: “Dimostriamo che le big possono riprendersi”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' prima di Empoli-Milan , partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 al 'Castellani'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla reazione dopo la sconfitta contro il Napoli: "Non cancellare la partita contro il Napoli, ma ripartire da una prestazione e un risultato positivo è il nostro obiettivo. Abbiamo la possibilità di dimostrare che le grandi squadre possono inciampare ma anche riprendersi".

Su De Ketelaere: "E' un ragazzo intelligente e disponibile. Credo che essere sereni e determinati sia la cosa più giusta e importante per un professionista, ha entrambe le cose. Ci vuole un po'di tempo, ma sono soddisfatto delle sue soddisfazioni e del suo atteggiamento".

Sul recupero di Leao: "Chiaro che Rafa ha delle potenzialità offensive importanti. Ci dà altre soluzioni che non abbiamo cercato con il Napoli, poi non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. L'Empoli è una squadra preparata per giocare a ritmi alti, dobbiamo approcciare bene".