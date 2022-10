Empoli-Milan, Pioli: “Siamo un gruppo coeso, è una vittoria del Milan”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Empoli-Milan, partita dell'8^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi al 'Castellani'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è la vittoria dell'altro Milan: "E' la vittoria del gruppo, del Milan, come sempre. Siamo un gruppo coeso, voglioso di crescere a vicenda, di far eil meglio possibile. Poi sono infortuni che possono capitare, ma andiamo avanti. Ho la fortuna di avere tanti giocatori disponibili, tutti dentro alle nostre situazioni. La gioia è perché la partita p stat intensa, dovevamo fare dei gl nella prima mezz'ora, poi è stata complicata. E' stata ricca di emozioni".

Se è stata la vittoria della volontà: "Vittoria di volontà e spirito sicuramente sì. Non stiamo guardando la classifica, abbiamo perso contro il Napoli dopo una striscia lunghissima di imbattibilità, ora è iniziato un nuovo troncone importante. La sosta ci ha visto lavorare insieme solo da giovedì, conoscevamo le difficoltà. L'Empoli è una squadra tecnica e veloce, La partita è stata spezzettata, gli infortuni ci hanno tolto i riferimenti e non subito ci siamo rimessi bene in campo. La squadra mi emoziona sempre".

Sugli infortuni e su Ballo-Toure: "Gli infortuni purtroppo per quanto riguarda Calabria e Kjaer sono da valutari. Forse per Davide è abbastanza serio. Saelemaekers è una distorsione, ma è un po' presto. Siamo pronti con questo spirito qua anche per le prossime partite".

Sull'Empoli che si è allenato con tutti gli effettivi durante la sosta: "Si, l'Empoli ha sfruttato la sosta. Ma n abbiamo iniziato la partita benissimo, con le idee chiare. Abbiamo fatto i primi 25 minuti con intensità e creato occasioni da gol. Il nostro è un percorso lungo, tra poco farò tre anni stare qua. I concetti li abbiamo, due giorni sono stati sufficienti. La squadra è pronta, ma non essere riusciti a fare gol e gli infortuni... Krunic ha giocato in una posizione non sua al posto di Alexis. La squadra mi è piaciuta sinceramente".

Sull'atteggiamento dei giocatori: "Vengo premiato dalla qualità dei giocatori e dalla loro disponibilità. Sono giocatori che soffrono le mie scelte, ma sono sempre disponibili. Solamente complimenti a loro, era importante fare bene stasera. Recuperiamo tutte le energie possibili perché con il Chelsea ci sarà da faticare".