Empoli-Milan, Pioli: “Peccato per gli infortuni, ma giocheremo a testa alta”

Sulla partita : "Il calcio è così, le partite possono cambiare e prendere direzioni diverse, dipende da tante situazioni. La capacità di rimanere in partita ti permette di essere lucido, volevamo riprenderci subito dopo la sconfitta: assolutamente soddisfatto della prestazione dei miei giocatori".

Sul gruppo: "Io non ho dubbi sul gruppo che alleno, sulla professionalità e sull'attaccamento di quello che facciamo: abbiamo troppo rispetto per noi, il club e i tifosi. Dispiace per i tanti infortuni, ma dimostreremo che siamo un gruppo compatto e coeso che può giocare a testa alta".