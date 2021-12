Empoli-Milan 2-4, Pioli: “Siamo squadra importante per prime posizioni”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Empoli-Milan, 19° turno della Serie A 2021-2022

Sui grandi numeri in trasferta : "Tanta roba, complimenti ai miei ragazzi. Stiamo dimostrando di essere una squadra importante per le prime posizioni. Le pressioni si alzano, dobbiamo saperle gestire e fare molto meglio. Giusto godersi il Natale e poi tornare con la testa pronta perché abbiamo un gennaio importante".

Sul girone d'andata: "Per come eravamo partita speravamo di girare con più punti dell'anno scorso. 42 punti vorrebbe dire che al ritorno, facendo questi punti, sicuramente miglioreremmo il campionato dell'anno scorso e torneremmo a giocare in Champions. Dobbiamo pensare a fare più punti nel girone di ritorno, l'anno scorso abbiamo avuto un calo, dobbiamo spingere forte, il campionato è di alto livello, dal vincere al perdere passa poco e dobbiamo essere attenti e pronti".