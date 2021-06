Ecco quanto costerà al mese vedere la Serie A su DAZN | Calcio News

Reso noto il prezzo dell'abbonamento mensile per seguire il campionato di Serie A su DAZN a partire dalla stagione 2021-2022: la guida

Daniele Triolo

Dalla prossima stagione, 2021-2022, e fino al 2024, DAZN trasmetterà ogni weekend tutta la Serie A per un totale di 10 partite (7 in esclusiva, 3 in co-esclusiva con 'Sky'). Un'offerta molto ricca, alla quale si aggiungeranno La Liga, il massimo campionato spagnolo, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la F.A. Cup, la Carabao Cup, la MLS statunitense. Oltre che, naturalmente, ai canali tematici 'Inter TV' e 'Milan TV'.

A partire dal prossimo 1° luglio, il prezzo di DAZN salirà dagli attuali € 9,99 a € 29,99 al mese. I nuovi clienti che si abboneranno dal 1° al 14° luglio, però, avranno un iniziale e significativo sconto: per 14 mesi, infatti, pagheranno soltanto € 19,99 ogni 30 giorni. Come di consueto, sarà possibile disdire il proprio abbonamento in qualsiasi momento, senza preavviso e senza costi aggiuntivi. Ma anche senza restituzione degli eventuali sconti fruiti.

DAZN, inoltre, ha anche studiato un'offerta per coloro i quali sono già suoi clienti affezionati. Il costo dell'abbonamento mensile, per loro, sarà di € 19,99 da settembre e per 12 mesi. I mesi di luglio ed agosto, invece, saranno offerti da DAZN. Gli eventi su DAZN, quindi anche i match di Serie A, saranno visibili su un massimo di sei dispositivi, dei quali due in contemporanea.