Dumfries commette fallo su Theo e interviene Tonali: “Vai via, ci penso io”

Ecco un piccolo aneddoto che si è verificato durante il derby tra Inter e Milan: protagonisti Dumfries, Theo Hernandez e Sandro Tonali

Un gesto da vero rossonero quello compiuto da Sandro Tonali durante il derby tra Inter e Milan. Sul risultato di 2-1 per i rossoneri, Theo Hernandez subisce un fallo da Denzel Dumfries e il terzino rossonero non si rialza subito dopo aver subito il colpo, guadagnando in questo modo un po' di tempo. Da come si può notare nelle immagini qui sotto, l'esterno nerazzurro prova a far rialzare subito il francese ma, a quel punto, interviene Tonali che ricorda un Gattuso dei tempi migliori. Numero 8, calzettoni abbassati e muso duro con il calciatore olandese. Sandro Tonali conquista, anche con questi gesti, tutto il popolo milanista, il quale ha dichiarato a gran voce a Dumfries: "E' un mio compagno, tu vai via. E’ un mio compagno, tu vai via. Ci penso io". Esclusiva Ravezzani: "Kessié sembra mentalmente già fuori dal Milan".