Diritti Tv Serie A, offerta Sky troppo bassa: pacchetto 2 non assegnato

Si conclude con un nulla di fatto l'assegnazione del pacchetto 2 sui diritti tv della Serie A. L'offerta di Sky non basta

Dopo l'assegnazione a DAZN di tutte le 10 partite di Serie A per il triennio 2021-2024, resta ancora da definire la questione relativa al cosiddetto 'pacchetto 2', che riguarda la trasmissione, in co-esclusiva, di tre match. Nulla di fatto per Sky, che ha offerto 87,5 milioni di euro per aggiudicarsi il pacchetto. La proposta, però, è stata ritenuta troppo bassa da alcuni club della Serie A, che non hanno votato a favore della nota Pay TV. Secondo quanto riferisce 'Calcio e Finanza', la Lega procederà ad un nuovo bando: a questo punto attenzione alle possibili incursioni di Mediaset e Amazon.