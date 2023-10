Diritti TV Serie A tra canale della Lega e offerta più alta di Mediaset

C'è quella che pone DAZN in vantaggio su Sky, visto che la forbice tra la richiesta della Lega Serie A e DAZN non è così larga. C'è un secondo piano nel quale Sky trasmetterebbe tutte le 10 partite del weekend. Non avendo, però, la forza economica per acquisirle in esclusiva, le stesse 10 andrebbero anche sul canale della Lega Serie A, il quale dovrebbe vedere la luce ad ogni modo.

Mediaset sembra essere in ascesa: pare, infatti, almeno secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', che abbia aumentato la propria offerta per l'esclusiva della diretta - in chiaro per tutti - della partita delle ore 20:45 del sabato sera. Per il campionato italiano, da quando esistono le pay-tv, si tratterebbe di una prima volta in assoluto.

