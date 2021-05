Diritti tv, la Serie A verrà trasmessa anche su Sky: assegnato il pacchetto 2

La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti televisivi per il prossimo triennio a Sky: ecco chi ha votato a favore e chi no

Stando a quanto riportato da 'Calcio&Finanza', oggi la Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti televisivi a Sky. Dunque il massimo campionato potrà essere visto, nei prossimi tre anni, sia su DAZN che su Sky. Durante l'assemblea odierna, non hanno preso parte al voto Crotone e Parma in quanto retrocesse. Hanno votato a favore sedici club, mentre Lazio e Napoli si sono astenute. Saranno visibili i match del sabato sera, la gara delle 12.30 di domenica e il posticipo del lunedì sera in co-esclusiva con Dazn. Complessivamente, dunque, dai soli diritti tv la Serie A guadagnerà 927.5 milioni di euro rispetto ai 973 del precedente triennio. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.