Diritti Serie A, Dazn si aggiudica tutte le 10 partite: ecco cosa rimane a Sky

La piattaforma digitale Dazn riesce a spuntarla su Sky per quanto riguarda i diritti televisivi della Serie A. Ecco tutti i dettagli

Una svolta epocale sta per imbattersi sul calcio italiano. Dopo 18 anni di dirette televisive su 'Sky Sport', la Serie A passa nelle man di DAZN. La piattaforma digitale, che attualmente detiene l'esclusiva d 3 partite su 10, ha acquistato l'intero pacchetto e trasmetterà tutti i match del campionato a partire dalla prossima stagione e per il successivo triennio. A questo punto è lecito domandarsi: cosa rimane a Sky? La nota emittente satellitare trasmetterà in esclusiva Champions League, Europa League e la nuova Conference League, oltre alla co-esclusiva con DAZN di 3 partite di Serie A. E' tutto deciso, 16 club su 20 hanno votato per questo scenario. Intanto Baresi, vicepresidente del Milan, svela il futuro di Tomori.