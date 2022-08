Sassuolo-Milan, Carnevali: “Richieste per Frattesi, ma non smantelliamo”

Su Frattesi: "Non è stato facile e abbiamo avuto alcune richieste, ma non vogliamo smantellare la squadra. Abbiamo già fatto cessioni importanti. Come Raspadori e Scamacca. Non potevamo cambiare, quindi alcuni li abbiamo dovuti tenere. Speriamo che le scelte fatte ci portino risultati, con ragazzi giovani e di qualità".