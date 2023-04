Napoli-Milan, Di Lorenzo: “Loro sono stati nettamente superiori”

Giovanni Di Lorenzo , giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Napoli-Milan , partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: “Non ha funzionato quasi niente, dispiace. Non cambia nulla per quanto riguarda il nostro percorso, ma è una sconfitta che fa male”.

Sul prossimo avversario che affronterebbe: “Tanto arriverà subito dopo, non è troppo in là la partita di Champions. È stata una settimana un po’ particolare con i rientri dalle nazionali… Non è un alibi, ma avere una settimana in più per lavorare aiuta a preparare l’andata di Champions”.