Derby Milan-Inter, Tonali: “De Ketelaere deve giocare come sa fare”

Sull'ingrediente per affrontare il derby : "L'intensità credo che sia la base del lavoro che facciamo noi. Tutto l'anno scorso abbiamo lavorato con l'intensità, oggi è l'ingrediente principale per affrontare questo derby".

Su De Ketelaere: "Gli consiglio di giocare come se fosse una partita come le altre. E' fortissimo, non deve farsi prendere dalla fretta ma giocare libero e come sa fare".