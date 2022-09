Derby Milan-Inter, oltre 75mila spettatori a ‘San Siro’ | Serie A News

'San Siro' gremito praticamente in ogni ordine di posto per il derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023. I numeri

Pubblico delle grandissime occasioni stasera a 'San Siro' per il derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023. Sono, infatti, esattamente 75.475 gli spettatori presenti allo stadio, nel giorno in cui il Diavolo gioca nella sua casa, per assistere alla stracittadina meneghina. L'incasso, per il club di Via Aldo Rossi, è esattamente di € 4.803.802,00. Segui il live testuale del secondo tempo del match tra rossoneri e nerazzurri >>>