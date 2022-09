Derby Milan-Inter 3-2, tutti i numeri della partita | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato tutti i numeri del Derby vinto oggi contro l'Inter per 3-2

(fonte acmilan.com) - Il Milan si prende il Derby . A San Siro i rossoneri superano l'Inter per 3-2 e salgono a quota 11 punti in classifica , scavalcando proprio i nerazzurri. Decisiva la doppietta di Rafa Leão e il gol del solito Olivier Giroud . Questi i principali numeri prodotti dalla stracittadina milanese:

1- Il Milan non segnava almeno tre reti in un Derby della Madonnina considerando tutte le competizioni dal 31 gennaio 2016.

2- I rossoneri hanno due sfide consecutive contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2011 (i primi due Derby con Massimiliano Allegri in panchina).