Derby Milan-Inter, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che devi sapere

(acmilan.com) Il Milan è pronto ad affrontare l' Inter nella 23ª giornata di Serie A , in programma domenica 2 febbraio alle ore 18.00 a San Siro: la squadra di Mister Conceição è pronta a sfiderà i nerazzurri, in un Derby che promette emozioni e in banco di prova importante per i rossoneri. Ecco la Match Preview :

QUI MILANELLO

Il Milan in campionato arriva da una preziosa vittoria in rimonta contro il Parma per 3-2, avendo dimostrato carattere e determinazione. Ma la recente sconfitta in Champions League a domicilio della Dinamo Zagabria per 1-2, che ha costretto il passaggio ai playoff, ha evidenziato alcune lacune nonché aree di miglioramento. I rossoneri stanno attraversando un costante periodo altalenante, ma la squadra è carica e vogliosa nel cogliere l'occasione per rilanciarsi in campionato. Le motivazioni sono tante e l'obiettivo è chiaro: continuare a lottare per le posizioni di vertice. Assenza pesante di Fofana per squalifica, Gabbia e Thiaw disponibili ma non al meglio, si scalda Bennacer e in attacco si candida Abraham, disponibile il neo-arrivato Walker alla prima convocazione.