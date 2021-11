Derby Milan-Inter, la sfida tra i migliori attacchi: i numeri

Il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi sono i due migliori attacchi della Serie A. Ecco i numeri

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Milan-Inter, derby in programma questa sera a San Siro. Una di queste riguarda gli attacchi delle due squadre: " Inter (30) e Milan (12) sono le due squadre attualmente in Serie A che hanno la striscia aperta più lunga di gare in gol nel massimo campionato. Inter (28) e Milan (25) sono i due migliori attacchi di questa Serie A, anche se occupano rispettivamente la terza (Inter 170) e quinta posizione (Milan 156) per tiri tentati. Ecco come e dove vedere Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>>