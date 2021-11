Derby Milan-Inter, Brahim Diaz: “Dobbiamo solo giocare come sappiamo”

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022

Brahim Diaz , giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter , valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni: "Giocare partite così è quello che piace ai calciatori e farlo in casa con i nostri tifosi sarà incredibile. Oggi sarà una partita bella, ma dobbiamo lottare per i nostri tifosi che sono sempre con noi. Dobbiamo vincere".

Su come la squadra ha vissuto questa settimana : "Noi siamo un gruppo a cui piace giocare a calcio. Oggi è speciale, siamo in casa. Sarà una partita bella e dobbiamo lottare insieme".

Sulla convocazione in nazionale: "Ho tanta fiducia in me e nella squadra, adesso sono concentrato solo alla partita di stasera. Dobbiamo solo giocare come sappiamo". Ecco dove vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming