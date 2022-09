Derby Milan-Inter, battesimo di fuoco per Gerry Cardinale (FOTO)

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del club rossonero, è presente a 'San Siro' per il derby tra Milan e Inter. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners, come si evince dallo scatto pubblicato da 'DAZN' sui propri canali social ufficiali, è apparso molto emozionato. Non soltanto Cardinale, però, allo stadio per Milan-Inter.